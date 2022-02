Miała 19 lat, gdy była w ciąży z 83-letnim Hefnerem. Pozbyła się "diabelskiego nasienia"

- Nie uprawiałam seksu z nikim innym, więc to musiało być jego dziecko. Ja tylko chciałam pozbyć się ciąży tak szybko, jak się dało. Byłam obrzydzona moim ciałem i czułam, jakby w moim brzuch rósł obcy. To tak, jakbym miała w sobie diabelskie nasienie. Wolałam, by nikt nie wiedział, że spodziewam się dziecka 83-latka - tłumaczy w tej samej rozmowie z portalem.