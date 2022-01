Pod tym uśmiechem kryło się cierpienie. Holly Madison mówi o narkotyku zwanym "otwieraczem ud"

- Nie zdawałam sobie sprawy, że wejście do świata "Playboya" było niebezpiecznym wyborem - mówi dziś 42-letnia Madison. Kobieta wspomina sytuację, w której szczególnie zapaliła się jej tzw. czerwona lampka. - To było na pierwszym spotkaniu. Byliśmy w klubie. Zaproponował mi narkotyki. Powiedziałam, że nie biorę. A on na to: "ja też nie, ale w latach 70. nazywano je otwieraczami ud" - relacjonuje Holly.