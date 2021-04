Karmi piersią 5-letnie trojaczki. I robi to wbrew sobie

47-letnia Davina Wrighti karmi piersią 5-letnie trojaczki. Kobieta przyznaje, że ma już dość karmienia i chciałaby, żeby maluchy same z niego zrezygnowały, tak, jak zrobiły to jej starsze dzieci. - Chciałam karmić piersią około 2 lat. Cóż, nie wyszło i wciąż to robię - mówi kobieta.

- Dwoje moich starszych dzieci przestało jeść z mojej piersi około 13 miesiąca życia. Trojaczki chciałam karmić piersią około 2 lat. Cóż, nie wyszło i wciąż to robię. Szczerze mówiąc, chciałabym odstawić je już teraz. Jestem zmęczona, jestem wykończona, jestem pewna, że nie zrzucę ostatnich ciążowych kilogramów, jeśli nie przestaną. To nie chodzi o to, że chcę odzyskać swoje ciało, bo mam dość trojaczków wspinających się na mnie i traktujących mnie jak worek treningowy. Chodzi o to, że czuję, że to już za mną – napisała Davina na blogu The Milk Meg.

Nie umie odstawić dzieci od piersi

Davina napisała również, że ma problem z ustaleniem granic i odmówieniem dzieciom karmienia. Kiedy maluchy mówią, że jej pierś je uszczęśliwia, trudno jest jej powiedzieć "nie". Postanowiła, że będzie karmić tak długo, aż same uznają, że nie potrzebują już piersi mamy.

Kiedy odstawić dziecko od piersi?

Stanowisko specjalistów nie jest jednoznaczne. Lekarze zalecają, by karmić dziecko do roku, nie dłużej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) precyzuje, żeby maluszki, ze względu na unikalną wartość mleka matki, były karmione wyłącznie piersią do szóstego miesiąca życia, bez dopajania czy dokarmiania innym pokarmem niż pokarm kobiecy. Jako najbardziej odpowiednie dla rozwoju szkraba uznano karmienie piersią kontynuowane do drugiego roku życia dziecka, ale uzupełniane innymi produktami żywnościowymi. Z kolei rezolucja World Health Assembly wnosi, że najlepiej karmić piersią nawet powyżej drugiego roku życia i dłużej.

