Karmiła piersią w restauracji. Menadżerka była oburzona

Publiczne karmienie piersią od lat budzi kontrowersje. Jedni sądzą, że to piękny obrazek matki z dzieckiem, a inni czują niesmak. Ostatnio Amerykanka Samantha McIntosh, matka 7-miesięcznej córki, została z tego powodu niemiło potraktowana w restauracji.



Samantha McIntosh na swoim profilu na Facebooku opisała historię, jaka jej się przydarzy w restauracji typu fast food. Dowiadujemy się z niej, że kobieta poszła na obiad z 7-miesięczną córką i 9-letnią siostrzenicą. Podczas spożywania posiłku karmiła swoje dziecko piersią. Po chwili podeszła do niej menadżerka. Wręczyła jej kurtkę i poprosiła, by się zakryła.

Oświadczenie restauracji

Właściciel firmy wydał oświadczenie, odnosząc się do zaistniałej sytuacji. "Naprawdę przykro mi z powodu tego, co wczoraj spotkało panią McIntosh w naszej restauracji. Dotarłem do niej, by osobiście przeprosić. Moim celem jest, by wszyscy nasi goście czuli się u nas mile widziani" – oznajmił.