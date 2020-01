WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Karnisze Nowoczesne - uniwersalne kolory i stylowy wygląd Karnisze nowoczesne to rozwiązanie, które wbrew nazwie, sprawdzi się nie tylko w nowoczesnym wnętrzu. Ich fenomen polega bowiem na tym, że bez trudu wpisują się także w aranżacje stylizowane na nieco starsze. Nowoczesne karnisze to bowiem smukły kształt, innowacyjna kolorystyka i duży wybór zakończeń. Karnisze nowoczesne – lekka aranżacja okna Ostatnie lata przyniosły prawdziwą rewolucję w dziedzinie architektury wnętrz. Coraz więcej mówi się o aranżacji okien, a ich dekorowanie stało się prawdziwą sztuką. Odpowiedni dobór firan, zasłon i rolet ma determinować nie tylko wygląd okna, ale i całego pomieszczenia. Jednak nie można zapomnieć, że niebagatelną rolę w tej aranżacji odgrywa karnisz – pozornie nieistotny, szczególnie gdy jest zasłonięty lambrekinem, w rzeczywistości niezwykle ważny, bo to od niego zależy ostateczny efekt. Karnisze nowoczesne promują wizualną lekkość i uniwersalną kolorystykę, co nie znaczy, że nie znajdziemy takiego, który dobrze wpisze się w bardzo kolorowe wnętrze typu urban jungle czy boho. Najlepszym rozwiązaniem są tzw. nowoczesne karnisze drążkowe, które umożliwiają powieszenie firan lub zasłon w dowolny sposób. To już nie tylko tradycyjne żabki, które nieco trącą myszką, ale też przelotki, tunele i szelki. Przed decyzją o takim rozwiązaniu trzeba się zastanowić, czy do karnisza będzie swobodny dostęp, niezbędny przy zmianie firan i zasłon. Karnisze nowoczesne – innowacyjny styl i blask Nowoczesny karnisz umiejętnie łączy funkcję użytkową i dekoracyjną. Innowacyjna stylistyka pozwala na dopasowanie karnisza do każdego wnętrza, nie tylko tego urządzonego w nowoczesnym stylu. Sekret tkwi w oferowanej kolorystyce, pozornie dość wąskiej, jednak pozwalającej na wkomponowanie karnisza w każdą aranżację wnętrza. Obok tradycyjnych odcieni brązu, nierzadko imitujących naturalne drewno, niektóre firmy (np. karnix.pl) oferują bardziej wyszukane kolory: mosiądz, chrom, inox, machoń, wenge, kość słoniowa. W zależności od potrzeb można wybrać karnisz lśniący naturalnym blaskiem mosiądzu lub dyskretny urok kości słoniowej. Wizualną lekkość nowoczesnych karniszy zapewnia nieduża grubość drążka. We wspomnianej firmie Karnix jest to maksymalnie 25 milimetrów. Wystarczająco, by udźwignąć nawet ciężkie zasłony, jednak na tyle mało, by nie przytłoczyć pomieszczenia karniszem w dużym rozmiarze. Karnisze sprzedawane są z drążkami o przekroju okrągłym, kwadratowym bądź prostokątnym. Te pierwsze będą idealne do wnętrz klasycznych, drugie lepiej sprawdzą się we wnętrzach nowoczesnych. Karnisz nowoczesny – jak dobrać rozmiar Ostateczna długość karnisza jest sumą długości drążka i zakończeń. Sama długość drążka powinna uwzględniać potrzeby dekoracyjne okna – firanka i zasłona nigdy nie przysłania samej wnęki okiennej, ale również przynajmniej dwadzieścia centymetrów ściany po obu stronach okna. Jest to istotne ze względu na ewentualne prześwity. Do wymierzonej długości drążka trzeba dodać długość zakończeń. W zależności od dokonanego wyboru może ona być bardzo różna, od kilku do kilkunastu centymetrów. Przed zamontowaniem karnisza warto się upewnić, czy zmieści się on w wybranym miejscu.