Karolina Domaradzka oceniła stylizacje gwiazd z Elle Style Awards. Kto zabłysnął, a kto zawiódł?

Z kolei Paulina Krupińska-Karpiel postawiła na krótką, miętową sukienkę z długim rękawem i błyszczącymi nadrukami. Do tego dobrała zielone sandałki na obcasie. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" postawiła tego wieczoru na włosy wysoko zebrane w koka i rozpuszczoną grzywkę. To właśnie fryzura w jej looku najbardziej nie spodobała się Karolinie Domaradzkiej. "Chciałyście inspo na wesele, no to macie: jak popsuć look przekombinowaną fryzurą. Nie róbcie tego w domu. To nie jest powiatowy konkurs fryzjerski, na miłość boską!" – grzmiała ekspertka od mody.