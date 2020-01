Karolina Korwin Piotrowska dostała dobrą radę, która bardzo przypomina groźbę

Karolina Korwin Piotrowska z hejtem zna się nie od dziś. Ale groźby pod adresem jej i jej zwierzaków to rzecz, której nie puszcza płazem. Na Instagramie opublikowała wiadomość, która może przerażać.

Karolina Korwin Piotrowska coraz częściej daje się poznać jako aktywistka. Odkąd pamiętamy porusza kwestie związane z dobrem zwierząt, ostatnio głośno nawołuje do działania na rzecz Australii, zachęca do ograniczenia konsumpcji. W sumie to fajne inicjatywy, prawda? Większość z nas lubi zwierzaki, gdy można im pomóc (bez zbytniego wysiłku, nie czarujmy się), to to robimy.