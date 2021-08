Karolina Korwin-Piotrowska dostała niezwykłą przesyłkę. Nie sposób nie uronić łzy

Pożar zabrał wszystko

Do tragicznego zdarzenia doszło w 2013 r. w mieszkaniu dziennikarki na Saskiej Kępie. Pożar pochłonął większą część lokalu, spłonęły wszystkie ubrania, meble i pamiątki gwiazdy. Niestety ofiarami pożaru były ukochane zwierzęta Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która sama była wówczas poza domem. Dziennikarka postanowiła wyremontować lokal i wrócić do niego. Wspomina ten czas jako traumę. Na szczęście krok po kroku udało jej się doprowadzić mieszkanie do stanu sprzed pożaru i mieszka tam do dziś.