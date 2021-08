Ruszyła akcja "Wolna Szkoła". Spot daje do myślenia

"Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jeśli pierwsze dziecko rodzi się w wieku trzydziestu lat, to ile można tych dzieci urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez pana Boga powołana" - mówi dosadnie.