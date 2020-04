Karolina Korwin-Piotrowska o długich kolejkach. Ludzie czekają pod sklepami nawet w nocy

Karolina Korwin-Piotrowska zwróciła uwagę na problem długich kolejek, tworzących się pod sklepami spożywczymi po wprowadzeniu nowych obostrzeń. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła zrzut ekranu komentarzy, jakie pojawiły się pod jednym z postów na Facebook'u. Jedna z osób zapytała o to, jak długie są kolejki pod marketami jednej z popularnych sieci handlowych. Odpowiedzi internautów naprawdę szokują. "Koło 8.00 stało chyba z 20 osób,", "o 4.00 było ok. 10 osób (mąż się poświęcił)" – pisali.

Karolina Korwin-Piotrowska o kolejkach pod sklepami

Z kolei jak napisała dziennikarka, ona sama ma z mieszkania widok na jeden z supermarketów, do którego stoi kolejka długa na całą ulicę. Pod jej postem pojawiło się wiele komentarzy, część tak jak i ją, bawiła absurdalność sytuacji, inni porównywali je do kolejek za czasów PRL-u, a jeszcze inni namawiali do wspierania lokalnych sprzedawców.