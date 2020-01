WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 karolina korwin-piotrowska Maja Kołodziejczyk 2 godziny temu Karolina Korwin-Piotrowska udostępniła mocny wpis. "Nie jestem misiem koala, ale tez się duszę" Karolina Korwin-Piotrowska udostępniła wpis porównujący problem smogu w Krakowie do sytuacji w Australii. Reakcja internautów jest zaskakująca. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Karolina Korwin-Piotrowska udostępniła ważny post (ONS.pl) Karolina Korwin-Piotrowska udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie blogerki wyprowadzającej psa w maseczce tlenowej. Post mieszkanki Krakowa niósł ze sobą ważne przesłanie. Karolina Korwin-Piotrowska o powietrzu w Krakowie Karolina Korwin-Piotrowska postanowiła nagłośnić wypowiedź blogerki mieszkającej w Krakowie. Kobieta boleśnie odczuwa skutki smogu, który jej zdaniem jest bagatelizowanym problemem. W apelu opublikowanym na Instagramie porównała sytuację Polski do tragedii w Australii. "Nie jestem słodkim misiem koala, więc rządzący mają mnie gdzieś. Nie mieszkam w Australii. Mieszkam w Krakowie, gdzie codziennie przez tragiczne powietrze powoli umierają ludzie. Bez medialnego szumu celebrytów. Bez humanitarnych akcji. W ciszy i cierpieniu. Tu, dziś, teraz. I nikt nie robi z tym nic, co mogłoby przynieść pożądane zmiany. Od lat nie dzieje się nic, co przyniosłoby poprawę. Jest coraz gorzej. Czy tak jak Australia, obudzimy się dopiero wtedy, gdy będzie już za późno" – brzmiała treść apelu. Nie wszyscy internauci zgodzili się ze stanowiskiem blogerki i Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która udostępniła jej apel. Wielu stwierdziło, że miasto robi, co może, aby skutecznie walczyć ze smogiem. "Mieszkam w Krakowie i miasto robi, co może, aby walczyć ze smogiem. Wprowadziło zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi. Dofinansowywało wymianę pieców, przeznaczyło więcej środków, niż kilka miast wojewódzkich łącznie", "Powietrze w Krakowie jest już dużo lepsze", "Pani Karolino, uwielbiam pani audycje radiowe, ale w tym wypadku nie zgodzę się z postem. Od wprowadzenia zakazu palenia w domach powietrze się poprawiło" – pisali fani. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne