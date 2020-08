Karolina Pajączkowska zamyka profil na Instagramie. "Onieśmiela mnie skala zainteresowania"

"Kolejna wrzawa na Twitterze… (…) Miejmy to za sobą: TAK! Mam biust. TAK, wykarmiłam nim mojego syna! TAK – śmiałam założyć sukienkę z dekoltem. Obiecuję, że jutro zostawię biust w domu. Zacznę też nosić burkę, bo przecież kobiecie nie przystoi się pokazywać" – ironizowała. Nawiązała nawet do ataków na osoby LGBT, przekonując, że w tym samym czasie kobiety muszą znosić seksistowskie uwagi.

Wpis wywołał burzę, co ewidentnie zaskoczyło dziennikarkę TVP. Sama poinformowała o tym w kilkuminutowym filmiku. "Są pewne rzeczy, które powtarza się w kółko, magluje od lat, a mimo to wciąż powracają. Postrzeganie kobiet w Polsce jest na złym poziomie" – powiedziała. Pajączkowska zaznaczyła ponadto, że nie chciała wzbudzać sensacji swoją kreacją. "Ta sukienka nie była po to, żeby zwrócić uwagę mediów, tak się po prostu ubieram. (...) Jest to bardzo przykre i krzywdzące, że ktoś mówi, że jeśli tak wyglądam, to nadaje się do filmów o pewnej treści" – mówiła, dodając, iż większość komentarzy, które dostaje jest niesmaczna.