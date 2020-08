Karolina Pajączkowska z TVP Info o seksistowskich komentarzach. Nawiązała też do LGBT

Dziennikarka dołączyła do zespołu TVP Info w listopadzie 2019 r. Wcześniej była związana z redakcją TVN24 Biznes i Świat. Nie wszystkim to się jednak spodobało. Już na "dzień dobry" spłynął na nią internetowy hejt. Pajączkowska odpowiedziała wtedy na zaczepki trolli emocjonalnym wpisem w mediach społecznościowych.

Anonimowi internauci po obejrzeniu programu z udziałem Pajączkowskiej, zasiedli do klawiatur i skrytykowali strój dziennikarki. Żółta opinająca kreacja interesowała widzów bardziej niż to, co Karolina miała do przekazania. I wytrąciło ją to z równowagi. "Kolejna wrzawa na Twitterze… (…) Miejmy to za sobą: TAK! Mam biust. TAK, wykarmiłam nim mojego syna! TAK – śmiałam założyć sukienkę z dekoltem. Obiecuję, że jutro zostawię biust w domu. Zacznę też nosić burkę, bo przecież kobiecie nie przystoi się pokazywać" – ironizowała.