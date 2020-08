Karolina Pajączkowska z TVP Info: kobiety w Polsce za bardzo próbują upodobnić się do mężczyzn

Żółta obcisła sukienka, którą miała na sobie Karolina Pajączkowska, wywołała prawdziwą sensację. Dziennikarka ponownie zdecydowała się odnieść do komentarzy i swojego postu na Instagramie, w którym oburzona napisała: "TAK! Mam biust. TAK, wykarmiłam nim mojego syna! TAK – śmiałam założyć sukienkę z dekoltem. Obiecuję, że jutro zostawię biust w domu. Zacznę też nosić burkę, bo przecież kobiecie nie przystoi się pokazywać". Co powiedziała tym razem?

"Napisałam ten post, bo było sporo emocji. Jestem dziennikarką i też jestem człowiekiem, wrażliwym człowiekiem. Zabolało mnie to" – wyznała i oceniła to, jak postrzega się kobiety w Polsce.

"Są pewne rzeczy, które powtarza się w kółko, magluje od lat, a mimo to wciąż powracają. Postrzeganie kobiet w Polsce jest na złym poziomie" – powiedziała. Pajączkowska podkreśliła również, że wybierając sukienkę, nie miała ukrytych zamiarów. "Ta sukienka nie była po to, żeby zwrócić uwagę mediów, tak się po prostu ubieram. (...) Jest to bardzo przykre i krzywdzące, ze ktoś mówi, że jeśli tak wyglądam, to nadaje się do filmów o pewnej treści" – przyznała. Dodała również, że większość komentarzy, które słyszy lub czyta, jest po prostu "niesmaczna".