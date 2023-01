Karolina Pisarek i Andziaks grają z WOŚP. Oddały na aukcje swoje suknie ślubne

Andziaks przekazała na WOŚP swoją pierwszą suknię ślubną

Natomiast Andziaks oddała na aukcję swoją pierwszą suknię ślubną, w której poszła do ołtarza. Zaprojektował ją uwielbiany przez gwiazdy Robert Czerwik. Kreacja youtuberki to typowa beza z licznymi warstwami falban i długim trenem. Do jej wykonania zużyto około 100 metrów materiału. Każdy element został ręcznie wycięty i nałożony na bazę sukni. W tym momencie jej cena na aukcji WOŚP osiągnęła już 15100 zł.