Karolina Plachimowicz zdobyła koronę Miss. Zdradziła, czym się teraz zajmuje

- Nikt we mnie nie wierzył. Przeważnie ludzie podcinali mi dosłownie skrzydła. Niestety, rodzina czasami nieświadomie podcina skrzydła, zabierając wiarę we własne możliwości. Od dziecka spotykała mnie wyłącznie krytyka, która nie jest łatwa do przyjęcia, nawet jeśli się jej spodziewamy. Z mojego domu nie wyniosłam dobrego obrazu samej siebie, od zawsze czułam się gorsza od innych ludzi.