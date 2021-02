Karolina Sołowow. Kim jest córka najbogatszego Polaka?

Fundacja i pasja Karoliny Sołowow

Dziś jej organizacja wspiera młode talenty w rozwijaniu swoich pasji, pomaga przygotowywać się młodym ludziom do zdobycia zawodu i wspiera rozwój osobisty podopiecznych. Fundacja Karoliny pomaga też potrzebującym doraźnie i materialnie np. w remontowaniu mieszkań, o których bez pomocy fundacji wiele potrzebujących rodzin mogłoby tylko pomarzyć.

Pasją Karoliny Sołowow jest jednak nie tylko pomaganie innym. Choć wielu może się zdziwić, Karolina od lat interesuje się rajdami samochodowymi, a dokładnie Rajdem Dakar. To dzięki tej pasji znalazła prawdziwą miłość i życiowego partnera, Rafała Sonika.

Związek z Rafałem Sonikiem

Karolina przyznaje, że związek z Rafałem Sonikiem zaczął się w momencie, który był dla niej najtrudniejszy w życiu. Kiedy poznali się bliżej, nie była pewna, czy jest to czas na nowe uczucie. On pomyślał jednak o nich bardzo poważnie. Otaczał ją w trudnym czasie opieką i ciepłem. Był przy Karolinie cały czas. Ich bliskość budowała się w oparciu o naprawdę prawdziwe i niełatwe sprawy. Jednak to właśnie tamte problemy scementowanie ich uczucie. Karolina przyznaje także, że oczarowała ją charyzma Rafała.