Córka Kowalewskiego pochwaliła się wspaniałą nowiną. Aktorka jest w ciąży

Marianna Gierszewska zdobyła popularność dzięki roli w "Pułapce", a także "Barwach szczęścia". Pochodzi z aktorskiej rodziny. Jej mama to aktorka, którą mogliśmy oglądać m.in. w "M jak miłość", gdzie grała narzeczoną Henia (Tadeusz Chudecki). Ojcem aktorki jest natomiast Maciej Kowalewski aktor znany z roli Franka Stachyry w "Lokatorach".

Przełamać tabu

Aktorka jest niezwykle odważna także w życiu codziennym. Głośno mówi o dolegliwości, która do tej pory była tabu. Marianna Kowalewska od lat cierpi na poważną chorobę jelit. Gwiazda TVN poddała się zabiegowi stomii.

- O mojej chorobie i stomii mówię otwarcie. Chciałabym by każdy, kto z tego powodu zmaga się z wykluczeniem, mógł w pełni rozpocząć realizację swoich marzeń i pasji. Pragnę nieść wsparcie tym, którzy wstydzą się wychodzić z domu, realizować swoje zamierzenia zawodowe lub po prostu zwyczajnie umawiać się na randki. Stomia przy odpowiedniej pielęgnacji i dobrze dobranej bieliźnie naprawdę w niczym nie przeszkadza- przekonuje gwiazda.

Marianna Gierszewska wykorzystuje swoją popularność do pomagania innym, nie wahała się pokazać w bieliźnie w kampanii STOMAlife. Możnaby pomyśleć, że choroba przekreśli zawodowe plany aktorki, ale dziewczyna jest żywym dowodem na to, że ze stomią można osiągać niesamowite sukcesy zawodowe, a także prywatne.

- Moje ciało to moja historia, której się nie wyprę i której absolutnie się nie wstydzę. (...) Stomia nie definiuje tego, jak gram. Ja wręcz uważam, że po operacji mam więcej do powiedzenia jako człowiek, jako aktorka i artystka - podsumowuje aktorka.

"Nasz gang się powiększa"

- 2+ 1 ... i jeszcze psiaki do kompletu. Nasz gang się powiększa. Długo zastanawiałam się jak Wam o tym powiedzieć. W końcu zdecydowaliśmy, że jedyne, co wystarczy pokazać, to naszą niekończącą się radość i miłość. Latem tego roku zostaniemy rodzicami po raz pierwszy. Nie możemy się doczekać !!! Przytulam dziś każdego potrójnie i lecę zdobywać Śnieżkę - napisała na Instagramie aktorka.