Karolina Szostak schudła już 30 kg. Nie zwalnia tempa i znów jest na diecie Przemiana Karoliny Szostak przez długi czas była tematem nr 1 w polskich mediach. Choć wydawało się, że prezenterka osiągnęła wymarzoną wagę, ona nie ma zamiaru przystopować. Właśnie zdradziła, że po raz kolejny przeszła na post dr Dąbrowskiej. Karolina Szostak po raz kolejny przeszła na post Dąbrowskiej (ONS.pl) Od "spektakularnej metamorfozy" Karoliny Szostak – schudła 30 kg – minęło już sporo czasu. Prezenterce udaje się jednak utrzymać nową wagę – jak sama deklaruje, przestrzega rygorystycznej diety, a na odstępstwa nie pozwoliła sobie nawet w święta. Karolina Szostak znów przeszła na post dr Dąbrowskiej Szostak zdradziła właśnie, że początek roku to dla niej dobra okazja do powtórzenia postu dr Dąbrowskiej, dzięki któremu udało jej się schudnąć i odzyskać zdrowie. – Od poniedziałku zaczynam post. Będę jadła tylko i wyłącznie warzywa, bo tylko to jest na poście dozwolone, więc rezygnuję ze wszystkich innych potraw – wyjaśniła w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post. Odkąd Karolina Szostak schudła, jej figura wywołuje sporo emocji. Fani pełniejszych kształtów dziennikarki proszą, by się opamiętała (nierzadko używając dosadnych słów), inni chwalą jej obecną sylwetkę. Nie lepiej jednak powstrzymać się od jakiegokolwiek komentarza? To sama zainteresowana ma czuć się dobrze we własnym ciele, pamiętając jednak, że najważniejsze jest zdrowie. Post dr Dąbrowskiej – tak schudła Karolina Szostak Post dr Dąbrowskiej polega na wyłącznym spożywaniu warzyw (jednak nie wszystkich) i kilku dozwolonych owoców. Jakiekolwiek odstępstwa od diety są zabronione. Dr Ewa Dąbrowska, autorka postu leczniczego, podkreśla jednak, że opracowany przez nią sposób żywienia ma przede wszystkim pomóc w walce ze schorzeniami, a utrata kilogramów to jedynie efekt uboczny. Stosowanie postu jako metody na szybkie schudnięcie może być niebezpieczne.