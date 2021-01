Karolina Szymczak o endometriozie. Ma żal, że ta choroba jest spłycana w mediach

Karolina Szymczak to modelka z szeregiem międzynarodowych projektów na swoim koncie. 29-latka pojawiła się m.in. na amerykańskiego "Playboya". Ponadto sprawdziła się również jako aktorka np. w filmie "Polityka".

Prywatnie Karolina Szymczak jest żoną Piotra Adamczyka, ale stroni od udzielania wywiadów na temat ich relacji. Jednak ostatnio postanowiła poruszyć inny prywatny i o wiele bardziej istotny temat - walkę z endometriozą. "To choroba nie tylko kobiety, ale też jej najbliższych. Wszyscy cierpią. Kiedy są dzieci i patrzą na cierpiącą mamę i kiedy endo (endometrioza - przyp. red.) zabiera płodność i trzeba razem walczyć, żeby tę płodność ratować"- podkreśliła.

Szymczak podkreśla. "To poważna choroba, która ma ten sam schemat rozwoju co nowotwór. Tak samo tworzą się przerzuty na inne narządy, a guzy endometrialne mogą przerodzić się w guzy nowotworowe" - czytamy w jej wpisie i jednocześnie dołączamy do apelu, aby nie bagatelizować endometriozy.