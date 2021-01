Karolina Szymczak o endometriozie. Modelka mówi, jak wygląda rzeczywistość chorych

Karolina Szymczak, modelka i aktorka, była gościem w programie "Newsroom", gdzie poruszyła temat endometriozy. Punktem wyjścia do dyskusji była fotografia jej brzucha, na którym widać szwy po operacji. Karolina Szymczak wyjaśniła, jak poważna jest to choroba oraz zwróciła uwagę na fakt, że wiele kobiet przez długie lata żyje w nieświadomości. - Problem endometriozy dotyczy około 3 milionów kobiet w Polsce. To nie jest rzadka choroba. To jest realny problem, z którym mierzą się kobiety. Niektóre przez kilkanaście lat są niezdiagnozowane. Kilkanaście lat życia w ogromnym bólu, z wielkimi, dochodzącymi do kilkudziesięciu centymetrów guzami, które mogą się przerodzić w guzy nowotworowe - powiedziała.

