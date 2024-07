Kasandra Zawal nową Miss Polski 2024. "Czuję się, jakby to był jakiś piękny sen"

Pochodzi z małej miejscowości Bierzglinek w województwie wielkopolskim. Na co dzień jednak mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie pracuje jako dziennikarka. Czym się interesuje i jakie plany ma na nadchodzący rok?

W gali finałowej konkursu Miss Polski 2024 wzięły udział 32 kandydatki. Eksperci decydujący o tym, kto otrzyma w tym roku koronę, mieli twardy orzech do zgryzienia, bowiem każda z nich wyróżniała się nie tylko urodą, ale również osobowością.

Kasandra Zawal na co dzień pracuje w mediach pisząc najczęściej o zdrowiu oraz urodzie, choć przyznaje, że tematyka społeczna również nie jest jej obca. Prywatnie jednak ma duszę prawdziwej artystki. Nie tylko śpiewa, ale także tworzy poezję.

