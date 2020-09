Kasia Cichopek przyznała, jakiego tuszu do rzęs używa. Cena kosmetyku może zaskakiwać

Kasia Cichopek na swoim profilu na Instagramie jest niezwykle aktywna. Obserwatorki uwielbiają ją za naturalność, uśmiech i radość, którymi emanuje na każdym kolejnym zdjęciu. Fanki inspirują również niezwykle kobiece stylizacje aktorki. Dziewczyny często pytają, co ma na sobie – niezależnie, czy to sukienka, kapelusz, czy buty. Nic więc dziwnego, że tym razem padło pytanie o makijaż.

Tusz do rzęs Kasi Cichopek – marka i cena

Już w momencie premiery stylowe kolczyki, pierścionki, bransoletki i naszyjniki spotkały się z dużym zainteresowaniem fanek gwiazdy i to właśnie one miały być głównymi bohaterami najnowszego postu na Instagramie Kasi. Dziewczyny zwróciły jednak uwagę na coś innego – piękne, długie rzęsy gwiazdy "M jak miłość".

"Świetny tusz do rzęs. Można wiedzie, jaki to jest?", "też chcę wiedzieć" – pisały żywo zainteresowane obserwatorki Kasi. "Teraz używam tuszu Laura Mercier" – odpowiedziała aktorka.

Choć marka Laura Mercier ma w swojej ofercie kilka maskar, to w Polsce dostępna jest obecnie tylko jedna. To Caviar Volume Panoramic Mascara – luksusowy tusz do rzęs, który pogrubia, podkręca i wydłuża rzęsy, jednocześnie ich nie obciążając. Maskara, według zapewnień producenta, optycznie powiększa oko i wygląda doskonale pod każdym kątem. Cena tuszu rzęs Laura Mercier Caviar Volume Panoramic Mascara to 149 zł. Marka dostępna jest stacjonarnie i online w perfumeriach Douglas, których Kasia Cichopek jest ambasadorką.