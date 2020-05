Kasia Cichopek w wiosennym dresie. Wiemy ile kosztuje

Aktorka nie zdradza, gdzie wybrała się z mężem, Marcinem Hakielem i dziećmi. Ale sądząc po pejzażach z jeziorami w tle obstawiamy Mazury lub Kaszuby. Ciekawe, czy para spędza majówkę tylko w otoczeniu najbliższych czy może dołączyli do nich znajomi?

Na profilu Kasi Cichopek na Instagramie królują swobodne, wiosenne stylizacje. Zdjęcie aktorki siedzącej na pomoście, na brzegu jeziora, ubranej w błękitny dres wyjątkowo przypadło nam do gustu. A że dresy są najmodniejszym i najpopularniejszym ubraniem ostatnich dwóch miesięcy, nieustannie poszukujemy nowych inspiracji.

Niebieski dres Kasi Cichopek to projekt polskiej marki Marlu. Komplet niestety nie należy do najtańszych. Za spodnie trzeba zapłacić 330 zł. Bluza z kapturem i ściągaczem to kolejne 290 zł.