Kasia Kowalska opowiedziała o skutkach COVID-19 i szczepieniach. "Mam wrażenie, że Polacy to jest 30 milionów wirusologów"

- Wszyscy w domu przeszliśmy tę chorobę. Trzymałam się, trzymałam, aż w końcu nie wiadomo jak i kiedy nas rozłożyło. Przykuło nas do łóżka, na szczęście obyło się bez szpitala. I ja do dzisiaj odczuwam tę chorobę. Nie chcę się oczywiście nad sobą użalać, bo znam losy wielu innych osób, w tym moich znajomych, którzy przeszli przez to naprawdę ciężko. Nadal nie mam węchu, właściwie zapomniałam, jak to jest go mieć. I podobnie jest dużo gorzej z pamięcią, skupieniem się - wyznała w rozmowie z Onetem.