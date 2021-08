Sandra Kubicka pokazała swoje ciało w bikini. "Szacunek za brak retuszu"

Body positive

Coraz więcej gwiazd, polskich i zagranicznych, tak samo, jak Sandra, decyduje się na udostępnianie swojego ciała i skóry bez makijażu i retuszu, aby pokazać, że każdy i każda z nas zmaga się z "niedoskonałościami", które są całkowicie normalne. W czerwcu tego roku Anna Lewandowska pokazała na Insta Story swój cellulit, podkreślając, że ona także go ma i po prostu go pokochała, a Ewa Chodakowska podzieliła się zdjęciem w bikini, na którym widoczne były jej rozstępy. W odpowiedzi na komentarz jednej z obserwatorek, która zwróciła jej na to uwagę, trenerka otwarcie przyznała, że choć kiedyś jej przeszkadzały, tak samo, jak blizna po operacji wyrostka, dziś je "lubi i akceptuje".