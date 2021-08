Była ostatnią osobą, która widziała Piotra Woźniaka-Staraka. Co się stało z tajemniczą kelnerką Ewą?

Kim jest tajemnicza Ewa?

27-latka od samego początku nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. Nie wypowiadała się publicznie na temat tragicznego wypadku na jeziorze Kisajno, a jedyny kontakt, jaki miała w tej sprawie, był z prowadzącą śledztwo policją. Media dotarły do informacji, że dziewczyna pochodzi z Łodzi, a na Mazury przyjechała jedynie na okres wakacyjny, aby dorobić jako kelnerka. Co robiła wtedy na motorówce Piotra Woźniaka-Staraka, tego nie wiadomo do tej pory. Po złożeniu zeznań usunęła się w cień i wróciła do swojego miasta.