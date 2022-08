Kasia Smutniak choruje na bielactwo. "I tak z nim nie wygram"

Kasia Smutniak jest aktorką i modelką, która zrobiła ogromną karierę we Włoszech. Zagrała m.in. w filmie "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" i jego polskiej wersji pt. "(Nie)znajomi". Choć od lat odnosi wielkie sukcesy, to w tym samym czasie musiała zmagać się z poważną chorobą. Od 2013 roku cierpi bowiem na bielactwo. Trzy lata temu była gotowa, by publicznie o tym opowiedzieć.