Kasia Smutniak przeżyła osobistą tragedię. Jak teraz wygląda jej życie?

Polka we Włoszech

Kasia Smutniak jest córką polskiego lotnika, Zenona Smutniaka. Jej niewiarygodna uroda sprawiła, że szybko została zauważona przez branżę modową. Jako nastolatka zajęła drugie miejsce w konkursie Look of the Year. Mając 16 lat, zagrała w reklamie włoskiej sieci komórkowej. Potem propozycji zaczęło przybywać. Modelka chodziła po wybiegach najważniejszych projektantów i została twarzą perfum Giorgio Armaniego. Jednak ona nie widziała swojej przyszłości w modzie. Ciągnęło ją do grania. Okazało się, że ma talent. W 2010 roku zagrała główną rolę w filmie "Pozdrowienia z Paryża" u boku Johna Travolty, a w 2016 w hitowym "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". W 2012 roku poprowadziła ceremonię otwarcia i zamknięcia 69. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.