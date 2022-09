Kasia Tusk i Magda Mołek kochają ten wzór. To absolutny klasyk nie tylko na lato, ale i jesień

Jesień już wkrótce zagości w Polsce na dobre. A to oznacza tylko jedno. Czas przejrzeć garderobę i wyciągnąć ciepłe swetry. Jeśli nie śledzisz najnowszych trendów, to warto pamiętać, że wśród wzorów to paski będą zawsze na topie. Udowadniają to swoimi stylizacjami jedne z najmodniejszych Polek, czyli Kasia Tusk i Magda Mołek.