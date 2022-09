Ten model butów jeszcze nigdy nie był tak modny. Magda Mołek zaczęła w nich nowy sezon

Choć trendy zmieniają się co sezon w kontekście kolorów, długości nogawek czy fasonów sukienek, to nic tak nie udowadnia, że znasz się na modzie, jak buty. Tej jesieni o tytuł najbardziej pożądanych będą zacięcie walczyć dwa modele: wysokie kozaki i inspirowane męską szafą mokasyny. Magda Mołek już w nich chodzi! Chcesz ubrać się podobnie? Sprawdź, jak to zrobić.