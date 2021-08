Kasia Tusk pokazała ciążowy brzuszek. Takie zdjęcia u niej to rzadkość

Kasia Tusk pokazała ciążowy brzuszek

Kasia regularnie publikuje posty na swoim blogu, do których dołącza także zdjęcia, często swoje. Jej powiększający się brzuszek był zauważalny dzięki temu już od pewnego czasu, ale teraz, pochwaliła się nim, udostępniając na instagramowej relacji zdjęcie na leżaku, w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Starała się delikatnie zakryć go książką, ale obserwatorzy mogli dopatrzeć się jego małego kawałka. To prawdopodobnie ostatnie tygodnie przed porodem i powitaniem na świecie drugiego dziecka.