Agnieszka Kaczorowska urodziła. Pochwaliła się zdjęciem ze szpitala

Agnieszka Kaczorowska świetnie czuje się w roli mamy, dlatego z wielką radością przyjęła wiadomość o drugiej ciąży. - Rola mamy i żony to najważniejsze role w moim życiu. Ja się w tym spełniam. Fajnie, że mogę łączyć to z pracą. To dla mnie ważne, że w jedną całość to zamykam. Gdybym miała wybierać, to pewnie, że wybrałabym dom. To mi daje szczęście" - wyznała aktorka i tancerka.