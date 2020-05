Kasia Tusk pokazała zdjęcie z plaży. Ma apel do wszystkich turystów

Do jej prośby dołączyli się również Internauci. "Dołączam się do tego. Mam taką swoją plażę, to nasz drugi dom, który kocham i szanuję. Aż się obawiam lata, teraz jest najpiękniej i wcześniej, kiedy ludzie zostawali w domach", "Cudowny widok, tak dawno niewidziany", "Niestety do ludzi nie przemawia zasada 'zabierz to, z czym przyszedłeś'. Może wejście nad morze powinno być płatne? Już sama nie wiem" – komentowali.