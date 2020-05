Kasia Tusk w eleganckich butach na wiosnę. Trafiony komentarz Donalda Tuska

Blogerka Kasia Tusk opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie w kreacji, w której wybrała się na randkę z mężem. Ma na sobie jasne jeansy, luźną, oversizeową marynarkę oraz zamszowe czółenka od polskiego producenta. Cena butów to 279 złotych.

Szczególną uwagę obserwatorów jej mediów społecznościowych zwróciły buty. "Urocze buciki", "Kocham Twoje stylizacje", "Przełamanie klasyki jeansem w poszarpanej wersji. Do tego dobrej wielkości torba i świetne obuwie na słupku. Żakiet doskonały na milion okazji!" – pisali internauci. Wpis córki, nie uszedł uwadze Donalda Tuska. "Nie widzę pod maseczką, czy jesteś smutna, czy uśmiechnięta. Pamiętaj, całe to zło kiedyś minie, więc głowa do góry! A buty rzeczywiście fajne" – napisał były premier.