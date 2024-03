Kasjer otwiera opakowanie jaj przy kliencie? Ma ku temu ważny powód

Jeśli przed zakupem ekspedientka otwiera papierowe opakowanie z jajkami, nie chodzi o sprawdzenie jakości produktów, lecz o upewnienie się, że zawartość pojemnika nie została podmieniona na coś zupełnie innego. Jest to więc dodatkowa ochrona sklepu przed drobnymi kradzieżami.

Myjesz jajka przed włożeniem ich do lodówki? Lepiej to przeczytaj

Takie zachowanie budzi więc pytanie, czy nie lepiej jest owijać każde opakowanie jajek w folię? Nie jest to jednak odpowiednia metoda, ponieważ zawartość pojemników mogłaby ulec zniszczeniu i bez folii, która jest wykonana z tworzywa sztucznego.

