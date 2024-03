Myjesz jajka przed włożeniem ich do lodówki? Lepiej to przeczytaj

Jeżeli przed schowaniem jajek do lodówki najpierw przemywasz je wodą, możesz sobie poważnie zaszkodzić. Okazuje się, że ten "higieniczny" zabieg tylko pogarsza sprawę! Zamiast uchronić się przed bakteriami czy drobnoustrojami, tylko zwiększamy ryzyko kontaktu z nimi, co może prowadzić do zakażenia. Od reguły są jednak wyjątki.