Kaszewiak nie dowierza. "Wpakowaliście mnie"

Piotr Kaszewiak zwrócił się do fanów

Piotr Kaszewiak w tym samym poście postanowił zwrócić się do fanów. "(…) wypije dziś kieliszek wina (albo dwa) za was - prawie 60 tys. ludzi, którzy z niezrozumiałych dla mnie powodów stoicie tu za mną murem i mnie w to wszystko wpakowaliście" - dodał mecenas.