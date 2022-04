Katarzyna Bosacka oceniła gotowe żurki i zakwasy. Tych lepiej unikaj

Katarzyna Bosacka ocenia żurek ze sklepu

Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka, która zajmuje się tematyką zdrowego żywienia, wzięła pod lupę skład gotowych żurków oraz zakwasów. Wnioski opisała w poście na swoim instagramowym profilu. "Część z nich to produkty, które wystarczy przelać do garnka i podgrzać. Inne produkty to zakwasy, które dodajemy do wody czy bulionu i doprawiamy wedle uznania" - napisała Bosacka.