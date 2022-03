Katarzyna Bosacka oceniła ulubiony majonez Polaków. Jeden składnik niepokoi

Niektóre majonezy zawierają E385. Konserwant może być szkodliwy

Czym jest E385? Bosacka wyjaśnia, że to składnik, który konserwuje produkt, a więc przedłuża jego przydatność do spożycia. Nie jest szkodliwy, ponieważ został dopuszczony do użycia, jednak powinniśmy uważać na produkty, które mają go w składzie. Wszystko dlatego, że nie wiadomo, co może powodować jego kumulacja albo połączenie z innymi konserwantami, tzw. "E".