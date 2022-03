Wlej do prania szklankę kawy. Sporo zaoszczędzisz

Wystarczy po prostu dodać pół szklanki lub szklankę - w zależności od liczby ubrań - zaparzonej, mocnej kawy bez fusów do prania. Najlepiej wlać ją do dozownika na detergent, można także wlać ją bezpośrednio do bębna. Napar zadziała jak naturalny barwnik i wzmocni kolor naszej odzieży. Najważniejsze jednak, żeby stosować ją wyłącznie do czarnych lub bardzo ciemnych ubrań, jaśniejsze ubrania mogą zostać w ten sposób zniszczone.