Katarzyna Bosacka sprawdziła ceny zniczy. Mówi, gdzie podrożały najbardziej

Galopująca inflacja doprowadziła do wzrostu cen zniczy. "W zeszłym roku wkład do znicza kosztował 2,50 zł, w tym - 4 zł" - napisała na Instagramie Katarzyna Bosacka. Dziennikarka postanowiła sprawdzić, ile w tym roku zapłacimy za przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych. Analizy, które udostępniła w sieci, nie napawają optymizmem.