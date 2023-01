Katarzyna Cichopek dała pierścionek uczestniczce You Can Dance. Mówi, dlaczego

- Porażka też może być początkiem czegoś nowego, lepszego. Jako dziecko starowałam w różnych konkursach i nie zawsze stawałam na podium. Rodzice nigdy nie mieli do mnie pretensji, wręcz gratulowali mi odwagi i nowych doświadczeń. Teraz ja to samo mówię moim dzieciom i tym wspaniałym, małym tancerzom z "You Can dance – Nowa Generacja" - powiedziała Jastrząb Post.