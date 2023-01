Coraz ostrzejsza. Kasia Cichopek pokryta ćwiekami

Trudno przypisać jej jeden konkretny styl. Katarzyna Cichopek chyba nadal poszukuje swojej estetyki. Czasem stawia na nowoczesną elegancję, a niekiedy poddaje się efektownym cekinom. Tym razem wchodzi do strefy rocka, gdzie dominuje czerń i skóra. Jednak w stylizacji, którą gwiazda wybrała na nagrania "You can dance" - wszystko wydaje się być zbyt dosłowne, literalne, monotematyczne...