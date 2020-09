Tak mieszka Kasia Cichopek. Aktorka chwali się zdjęciami

W pomieszczeniach dominują odcienie bieli i szarości. Jest czysto, schludnie oraz minimalistycznie. W salonie Kasi Cichopek i Marcina Hakiela znajduje się puszysty grafitowy dywan, a na ścianie wisi duży telewizor z płaskim ekranem. Do tego duże przeszklenia i balkon, dzięki czemu przestrzeń jest wizualnie większa, a do tego dobrze nasłoneczniona.

Na kilku zdjęciach zobaczyć możemy również pokój dziecięcy, należący do małej Helenki. Tutaj też dominują odcienie bieli, przełamane dziewczęcym pudrowym różem. Nad biurkiem dziewczynki wisi tablica, do której przyczepione są arcydzieła wykonane przez małą artystkę. Helenka ma łóżko, na które wdrapuje się po drabinie. Dzięki temu w jej pokoju znalazło się też miejsce dla podwieszanej huśtawki, w której mama może czytać jej bajki. Na zdjęciach publikowanych przez Kasię Cichopek brakuje jednak zabawek. Wygląda na to, że dziewczynka potrafi odkładać je na miejsce, utrzymując idealny porządek w swoim pokoju.