Katarzyna Cichopek otworzyła się w wywiadzie. Padły jednoznaczne słowa

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą. "Miłość pojawia się na każdym kroku"

Kurzajewski i Cichopek udzielili także wspólnie pierwszego wywiadu już podczas swojej wyprawy do Izraela. Również wtedy Katarzyna Cichopek mówiła o rozpoczynaniu "nowego rozdziału". - Nie bez powodu to miejsce zostało wybrane, bo jest to czas podsumowania, czas powrotu do przeszłości, zamknięcia pewnego rozdziału, ale przede wszystkim otwarcia nowego rozdziału - podkreśliła aktorka.