Katarzyna Cichopek promienieje. W tej stylizacji bardzo jej do twarzy

Tabloidy dotarły do informacji, jakoby do warszawskiego sądu miał trafić już pozew rozwodowy pary bez orzeczenia o winie. Wiadomo również, że aktorka wyprowadziła się od tancerza. Zabrała swoje rzeczy i przeniosła się do nieco mniejszego mieszkania, lecz znajdującego się w bardzo luksusowej okolicy na Mokotowie. Cichopek i Hakiel podzielili się również opieką nad dwójką dzieci – będą one spędzać naprzemiennie jeden tydzień u mamy, a jeden u taty.