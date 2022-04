Katarzyna Cichopek wyprowadziła się od Marcina Hakiela. "Zamieszkała w bardzo ekskluzywnym miejscu"

Marcin Hakiel publikuje przejmujące posty

Po tym, że to aktorka opuściła dotychczasowy wspólny dom, a także poruszających smutnych relacjach Marcina Hakiela, można wywnioskować, że to Cichopek podjęła decyzję o rozstaniu, a tancerz musi przeżywać obecnie katusze. Wskazują na to także posty, jakie publikuje w social mediach.