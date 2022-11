Katarzyna Cichopek w kultowych spodniach z lat 90. W komentarzach burza

Katarzyna Cichopek bardzo aktywnie prowadzi media społecznościowe. Po tym, jak gwiazda "Pytania na śniadanie" i "M jak miłość" ogłosiła związek z Maciejem Kurzajewskim, do jej profilu przybyło około 20 tysięcy obserwatorów. Dla Cichopek to bardzo dobre wieści - oprócz pracy w mediach jest ona także influencerką, promuje własne produkty, chętnie także wchodzi we współprace.