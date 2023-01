Katarzyna Cichopek w pięknej koszuli. Taki model przyda się w szafie każdej kobiety

Must have w szafie każdej kobiety? To oczywiście uniwersalna i zawsze modna biała koszula. Zapominamy jednak o gładkich modelach, które kojarzą się ze sztywnym biurowym dress codem, i idziemy w ślady Katarzyny Cichopek. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" po raz kolejny zachwyciła stylizacją – efektowną, a jednocześnie bardzo łatwą do odtworzenia.